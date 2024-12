Abitur in Niedersachsen: Weniger Klausuren, mehr Freiheiten Stand: 05.12.2024 22:08 Uhr Eine Reform des Abiturs in Niedersachsen soll dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Kurse freier wählen können. Ab dem Schuljahr 2027/2028 soll es zudem eine weitere mündliche Prüfung geben.

Der Fokus soll laut Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) stärker auf den eigenen Talenten liegen. Starre Fächerkombinationen sollen demnach wegfallen und es soll gerade im vierten Schulhalbjahr weniger Klausuren in prüfungsrelevanten Fächern geben. Dies solle Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräfte entlasten, so das Ministerium. Allerdings müssten Mathematik und Fremdsprachen weiterhin in der gymnasialen Oberstufe belegt werden, sagte die Kultusministerin am Donnerstag in Hannover.

Weitere Informationen Neues Schulmodell erinnert an frühere Orientierungsstufe In Schneverdingen lernen die Schüler in Klasse 5 und 6 gemeinsam - erst danach entscheidet sich, wie es weitergeht. (29.11.2024) mehr

KI erschwert Lehrkräften die Kontrolle von Facharbeiten

Mit einer weiteren mündlichen Prüfung anstelle einer schriftlichen Prüfung sollen Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben beziehungsweise das Studium vorbereitet werden. So würden dort auch keine Klausuren geschrieben werden, sondern Projekte mündlich vorgestellt werden, heißt es aus dem zuständigen Ministerium. Auch die Facharbeit wird laut Hamburg wegfallen. Ursprünglich waren Facharbeiten dafür gedacht, Schülerinnen und Schüler an wissenschaftliches Arbeiten heranzuführen. Für Lehrkräfte werde es in Zeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) immer schwerer, diese Arbeiten zu kontrollieren. Es sei immer schwieriger nachzuvollziehen, ob die Aufgabe selbstständig gelöst wurde, so die Kultusministerin.

Landesschülerrat regiert positiv auf Änderungspläne

In Zukunft sollen die Schülerinnen und Schüler deshalb in Podcasts, Ausstellungsformaten oder Podiumsdiskussionen zeigen, was sie gelernt haben. Und darauf gibt es die Note. Die möglichen Änderungen wurden von der Vertretung der Schülerinnen und Schüler positiv aufgenommen. So würden zwei mündlichen Prüfungsfächer die Kommunikationsfähigkeit und die mündliche Ausdrucksstärke stärken, teilte der Landesschülerrat am Donnerstag mit. Die Neuerung der kombinierten Leistungsnachweise unterstützte das "wissenschaftliche Arbeiten durch praxisnahe und theoretische Leistungen", sagte die stellvertretende Vorsitzende Liv Grohn.

Weitere Informationen Chaos bei Politik-Abitur: Schülerrat fordert bessere Benotung Nach Problemen bei der Prüfung in Niedersachsen fordern die Schüler einen Ausgleich und werfen dem Kultusministerium Versagen vor. (12.04.2024) mehr

Abitur soll bundesweit besser vergleichbar werden

Niedersachsen will mit der Reform den bundesweiten Vereinbarungen durch die Kultusministerkonferenz (KMK) gerecht werden. Die Länder streben eine bessere Vergleichbarkeit des Abiturs in Deutschland an. Auch einer Forderung des Bundesverfassungsgerichts werde damit nachgegangen. Seit 2017 wird eine verbesserte Vergleichbarkeit der Abitur-Noten darin gefordert.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 05.12.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung