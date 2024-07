Stand: 11.07.2024 14:24 Uhr Schülerin aus Wolfenbüttel mit bestem Abitur in Niedersachsen

Das beste Abitur in Niedersachsen hat in diesem Jahr eine Schülerin vom Gymnasium im Schloss in Wolfenbüttel abgelegt. Sie erzielte 895 von 900 möglichen Punkten, teile das Kultusministerium mit. Das entspricht einer glatten 1,0. Gleich drei weitere Abiturientinnen lagen mit 894 Punkten knapp dahinter. Auch ihre Punktzahl entspricht einem Schnitt von 1,0. Noten unterhalb von 1,0, wie sie in manchen Statistiken angegeben würden, seien in Niedersachsen nicht üblich, sagte ein Ministeriumssprecher. Im vergangenen Schuljahr 2023/24 legten landesweit insgesamt 28.795 Schülerinnen und Schüler das Abitur ab. Mit 2,45 lag der Notendurchschnitt etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die besondere Prüfungssituation im Fach Politik und Wirtschaft hat laut Kultusministerium zu keinen messbaren Beeinträchtigungen geführt. Nach einem Einbruch in einer Schule in Goslar waren die ursprünglichen Aufgaben zurückgezogen worden.

