63-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos in Belm Stand: 04.02.2024 14:00 Uhr In Belm im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag eine 63-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Auslöser des Unfalls war demnach ein 19-Jähriger aus dem Kreis Herford, der mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten war und mit dem Auto der 63-Jährigen frontal kollidierte. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache. Außerdem sei laut Polizei nicht auszuschließen, dass der 19-Jährige und sein 33-jähriger Beifahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beide wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete nach Auskunft der Ermittler die Entnahme von Blutproben an. Die L87 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs.