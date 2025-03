23-jährige angebliche Ärztin: Heute fällt wohl das Urteil Stand: 17.03.2025 06:19 Uhr Im Fall einer 23-Jährigen, die sich als Ärztin ausgegeben haben soll, könnte heute am Landgericht Osnabrück das Urteil fallen. Sie soll in zwei Krankenhäusern gearbeitet und Patienten behandelt haben.

Ursprünglich war das Urteil schon Ende Februar erwartet worden. Heute sollen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung ihre Abschlussplädoyers halten. Die Angeklagte muss sich in dem Verfahren wegen gewerbsmäßigen Betrugs in zwei Fällen mit Urkundenfälschung sowie Amtsanmaßung mit gefährlicher Körperverletzung in sieben Fällen verantworten. Um bei den Krankenhäusern in Geestland (Landkreis Cuxhaven) und Meppen (Landkreis Emsland) eingestellt zu werden, soll die Frau eine nachgebildete Approbationsurkunde und einen gefälschten Lebenslauf verwendet haben. Tatsächlich habe sie zu diesem Zeitpunkt allerdings lediglich eine Ausbildung zur Krankenschwester absolviert gehabt, so das Gericht.

Angeklagte hat Vorwürfe vor Gericht eingeräumt

In der Meppener Klinik habe die Frau als Assistenzärztin in der Unfallchirurgie gearbeitet, so das Gericht weiter. Laut Anklage hat die 23-Jährige dort mindestens sieben Patienten versorgt und zum Beispiel Schnittwunden an Händen und im Gesicht genäht. Die Angeklagte soll gewusst haben, "dass sie nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügte und die Patienten und Patientinnen den Eingriffen nicht zugestimmt hätten, hätten sie um die mangelnde Qualifikation der Angeklagten gewusst", so das Landgericht. Vor Gericht hatte die Angeklagte alle Vorwürfe eingeräumt.

Betrug flog nach Hinweis von Rettungssanitäter auf

Das Meppener Krankenhaus hatte einen Hinweis erhalten, wodurch der Betrug aufgeflogen war. Ein 59-jähriger Rettungssanitäter war misstrauisch geworden, nachdem er sich länger mit der Frau unterhalten hatte. Vor Gericht sagte er aus, dass er die Angeklagte nach ihrer Fachrichtung gefragt habe. Als sie mit "Neurochirurgie" geantwortet habe, stand für ihn fest, dass sie keine Ärztin sein könne: "Wann will sie denn dann mit dem Studium angefangen haben - etwa als Achtjährige?" Diesen Verdacht hatten die vorgesetzten Ärzte und Krankenhausverwaltungen offenbar nicht. Sie glaubten der jungen Frau ihre Geschichte, wonach sie bereits mit 16 Jahren das Abitur gemacht und danach ihr Studium in fünf Jahren durchgezogen habe.

