Als Ärztin ausgegeben: 23-Jährige gesteht vor Gericht in Osnabrück Stand: 12.02.2025 15:08 Uhr Eine heute 23-Jährige soll sich im Jahr 2022 als Ärztin ausgegeben und in zwei Krankenhäusern gearbeitet haben. Dabei habe sie auch Patienten behandelt. Am ersten Prozesstag in Osnabrück hat sie ihre Taten gestanden.

Der Angeklagten werden gewerbsmäßiger Betrug in zwei Fällen mit Urkundenfälschung sowie Amtsanmaßung mit gefährlicher Körperverletzung in sieben Fällen vorgeworfen. Um bei den Krankenhäusern in Geestland (Landkreis Cuxhaven) und Meppen (Landkreis Emsland) eingestellt zu werden, soll die Frau eine nachgebildete Approbationsurkunde und einen gefälschten Lebenslauf verwendet haben, so das Gericht. Tatsächlich habe sie zu diesem Zeitpunkt eine noch nicht abgeschlossene Ausbildung zur Krankenschwester absolviert.

Ex-Freund soll die 23-Jährige gedrängt haben

Am ersten Prozesstag am Mittwoch hat die 23-Jährige vor dem Osnabrücker Landgericht die Taten gestanden - sowohl die Urkundenfälschung, als auch den Betrug und die Körperverletzung. Ihr damaliger Freund habe sie gedrängt, sich als Ärztin auszugeben, ließ sie über ihren Anwalt mitteilen. Er sei es auch gewesen, der die gefälschten Dokumente bestellt habe. Sie habe Angst vor ihm gehabt und deswegen mitgemacht, so die 23-Jährige. Die geladenen Zeugen berichteten den Richtern jedoch, sie habe im privaten Umfeld durchaus selbstbewusst von ihrer Arbeit als Assistenzärztin erzählt. Aufgeflogen sei der Schwindel durch einen Hinweisgeber an das Meppener Krankenhaus.

Falsche Ärztin soll Eingriffe durchgeführt haben

In der Meppener Klinik habe sie als Assistenzärztin in der Unfallchirurgie gearbeitet, so das Gericht weiter. Laut Anklage hat die 23-Jährige dort mindestens sieben Patienten versorgt und zum Beispiel Schnittwunden an Händen und im Gesicht genäht. Die Angeklagte soll gewusst haben, "dass sie nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügte und die Patienten und Patientinnen den Eingriffen nicht zugestimmt hätten, hätten sie um die mangelnde Qualifikation der Angeklagten gewusst", so das Landgericht.

Landgericht Osnabrück: Drei Zeugen im Prozess geladen

Im Zuge der Ermittlungen hatten Staatsanwaltschaft und Polizei mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten sowie Klinikbeschäftigte befragt. Es handele sich um eine aufwendige Ermittlungsarbeit, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Jahr 2023. Für den Prozess sind drei Zeuginnen und Zeugen geladen, darunter der Exfreund der 23-Jährigen.

Zu jung um ausgelernte Ärztin zu sein?

Dass die junge Frau aufgrund ihres Alters eigentlich noch gar nicht Ärztin hätte sein können, war in den beiden Kliniken offenbar zunächst nicht aufgefallen. Die heute 23-Jährige hatte nach früheren Angaben des Krankenhauses in Meppen bei ihrer Bewerbung behauptet, sie sei in den USA zur Schule gegangen, habe dort Klassen übersprungen und dort auch Medizin studiert. In Deutschland dauert ein Medizinstudium mindestens sechs Jahre.

