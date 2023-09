19-jährige Kezhia H. getötet? Prozess gegen 42-Jährigen gestartet Stand: 19.09.2023 10:47 Uhr Das Landgericht Stendal (Sachsen-Anhalt) hat am Dienstag den Mordprozess gegen einen 42-Jährigen begonnen. Er soll die 19-jährige Kezhia H. getötet, verbrannt und ihre Überreste bei Helmstedt vergraben haben.

Der Mann aus Klötze in Sachsen-Anhalt soll mit der 19-Jährigen am 4. März dieses Jahres in einem Lieferwagen in einen Wald zwischen Hoitlingen und Jembke (Landkreis Gifhorn) gefahren sein und dort mit ihr einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Anschließend oder währenddessen soll er nach Angabe der Ermittler der Frau 32 Stichverletzungen im Brustkorb und Oberbauch zugefügt und sie damit getötet haben. Der verheiratete Familienvater soll mit der 19-Jährigen, die ebenfalls aus Klötze kam, eine außereheliche intime Beziehung gehabt haben.

VIDEO: 19-Jährige aus Sachsen-Anhalt tot bei Helmstedt gefunden (19.09.2023) (1 Min)

19-Jährige aus Klötze verbrannt und Überreste vergraben

Der Angeklagte soll die Leiche zunächst auf einer Mülldeponie zwischengelagert haben. Am 7. März soll er sie dann in einem Kieswerk bei Bahrdorf im Landkreis Helmstedt verbrannt und ihre Überreste vergraben haben. Diese wurden Ende April gefunden. Anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug des Mannes hätten die Ermittler durch "kriminalistische Kleinstarbeit" eine Weg-Zeit-Berechnung erstellt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahrzeugdaten und Aussagen von Zeugen hätten die Beamten zum Ablageort der Leiche geführt.