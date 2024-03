17-jährige Inlineskaterin in Barenburg getötet: Prozess beginnt Stand: 06.03.2024 07:19 Uhr Ein 43-jähriger Angeklagte steht von heute an wegen Mordverdachts an einer 17-Jährigen vor dem Landgericht Verden. Er soll zudem zwei weitere Frauen nur wenige Tage später zu töten versucht haben.

Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord in zwei Fällen: Heute beginnt der Prozess gegen den 43-Jährigen. Der Angeklagte hat bereits gestanden, eine 17-Jährige in Barenburg (Landkreis Diepholz) getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Verden dem NDR Niedersachsen mit. Zu den beiden versuchten Morden sowie seinem Motiv habe er bisher geschwiegen.

Videos 1 Min Diepholz: Verdächtiger gesteht tödlichen Messerangriff auf 17-Jährige Der 42-Jährige aus Sulingen hat die Tat eingeräumt. Die Jugendliche wurde im September tot in Barenburg aufgefunden. (07.12.2023) 1 Min

17-jährige Frau auf Inlinern mit Messer getötet

Am 10. September 2023 war die 17-Jährige aus Kirchdorf mit Inlineskates unterwegs und nicht nach Hause zurückgekehrt. Ihre Leiche wurde schließlich in einem Straßengraben in Barenburg entdeckt. Der Angeklagte soll sie gestoppt und dann mit einem Stich in den Hals getötet haben.

Zwei weitere versuchte Morde - nach nur drei Tagen

Drei Tage nach dem tödlichen Angriff soll der Angeklagte am 13. September erneut zwei Frauen angegriffen haben. Vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen (Landkreis Diepholz) hat er laut Anklage eine 30-Jährige mit mehreren Messerstichen verletzt. Bei seiner Flucht sei er mit seinem Auto auf eine 18-Jährige zugefahren und habe sie dadurch erheblich verletzt.

Zeugen bringen Ermittler auf Spur des Angeklagten

Nach den Taten hatte die Polizei eine öffentliche Fahndung gestartet. Dank mehrerer Zeugen fanden die Ermittler zunächst das Auto des Angeklagten auf einem Feldweg nahe der A7 bei Schwarmstedt. Der Mann konnte später in einem abgelegenen Heuballenlager gefunden und festgenommen werden.

