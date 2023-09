Getötete 17-Jährige in Barenburg: Weitere Zeugen melden sich Stand: 22.09.2023 10:35 Uhr Auf einen erneuten Zeugenaufruf der Polizei nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Barenburg (Landkreis Diepholz) haben sich mehrere Personen gemeldet. Der Verdächtige schweigt weiterhin.

Rund fünf weitere mögliche Zeugen hätten sich nach dem Aufruf in dieser Woche an die Ermittler gewandt, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz am Donnerstag mit. Die Mordkommission "Inliner" arbeite eine ganze Reihe von Hinweisen ab. Derzeit werde mit den Personen gesprochen und deren Angaben überprüft. Die Ermittler suchen unter anderem nach den Fahrern von zwei Autos, die zum Tatzeitpunkt nahe des Tatorts unterwegs gewesen sein sollen.

VIDEO: Polizei fasst mutmaßlichen Gewalttäter aus dem Kreis Diepholz (13.09.2023) (5 Min)

17-Jährige getötet? Beschuldigter äußert sich nicht

Am 10. September war die Leiche einer 17-Jährigen in Barenburg gefunden worden. Drei Tage später wurde im wenigen Kilometer entfernten Sulingen vor einem Fast-Food-Restaurant eine 30 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen. An den Tatorten seien umfangreiche Spuren gesichert worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, Martin Schanz, am Donnerstag: "Die sollen jetzt mit Spurenmaterial vom Beschuldigten abgeglichen werden." Der 42-Jährige war in der vergangenen Woche festgenommen worden und gilt in beiden Fällen als dringend tatverdächtig. Bislang habe er von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, sagte Schanz.

