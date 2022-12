150 neue Jobs: Snackhersteller nimmt Produktion in Lauenau auf Stand: 07.12.2022 15:21 Uhr Der Snackhersteller XOX hat Vertrieb, Logistik und auch Teile der Produktion nach Lauenau im Landkreis Schaumburg verlagert. Das Unternehmen produziert dort bereits die ersten Snacks.

Im Gewerbegebiet, in der Nähe der Autobahn 2, steht dem Snackhersteller eine 30.000 Quadratmeter große Halle zur Verfügung. Die ersten beiden Produktionslinien wurden schon aufgebaut. Dieser Bereich werde in den nächsten Monaten auf zehn erweitert, sagte Edmund Besecke, der Chef des Familienunternehmens. 75 Menschen arbeiten zurzeit in Lauenau - Ende nächsten Jahres sollen es doppelt so viele sein.

VIDEO: Was Chips aus Gemüse gefährlich machen kann (09.07.2022) (12 Min)

Auslieferung der Snacks nach "ganz Europa"

XOX wollte in Hameln vor drei Jahren sein Unternehmen erweitern, aber die von der Stadt angebotenen Grundstücke passten dem Snackhersteller nicht. Es folgten zahlreiche Diskussionen. Mit dem Standort in Lauenau dagegen zeigt sich das Unternehmen sehr zufrieden. "Wir vertreiben unsere Produkte nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Die A2 ist die Seidenstraße. Von hier aus können wir ganz Europa bedienen", sagte Beseke. Nach wie vor produziert das Unternehmen mit 150 Mitarbeitern auch in Hameln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie