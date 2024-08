Stand: 15.08.2024 14:48 Uhr Zwei weitere Brände in Grevesmühlen: Polizei sucht Zeugen

In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es am Donnerstagmorgen erneut zwei Mal gebrannt. Bereits am Dienstag musste die Feuerwehr mehrere Feuer im Umkreis der Stadt löschen. Die Polizei bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung: Wer hat etwas beobachtet? Den Angaben nach geriet am Donnerstag zunächst ein Transporter gegen 5.15 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Klützer Straße in Brand. Der Eigentümer hatte das Feuer schnell entdeckt und konnte es selbst mit mehreren Wassereimern löschen. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Ungefähr anderthalb Stunden später brannte es dann in einer Gartenlaube im Börzower Weg. Ein Teil der Laube brannte ab. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen können sich bei der Polizei in Grevesmühlen melden.

Weitere Informationen Grevesmühlen: Feuerwehr rückt am Dienstag zu drei Bränden aus Innerhalb von knapp drei Stunden brannte es in und um Grevesmühlen an unterschiedlichen Orten. Verletzt wurde dabei niemand. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg