Stand: 13.08.2024 11:38 Uhr Grevesmühlen: Feuerwehr rückt am Dienstag zu drei Bränden aus

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in Grevesmühlen gleich dreimal ausrücken. Kurz nach sechs Uhr brannte ein Schuppen in einer Gartenanlage. Um halb acht wurde ein Pkw im Friedwald vollständig durch einen Brand zerstört. Und kurze Zeit später, gegen acht Uhr, ging eine Holzmiete im Börzower Wald in Flammen auf. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt und ob Fremdverschulden möglich ist. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg