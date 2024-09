Stand: 12.09.2024 17:52 Uhr Zug im Wismarer Hauptbahnhof auf 42 Metern Länge besprüht

Unbekannte haben am Bahnhof in Wismar einen Zug der Regionalbahn 11 mit einem großflächigen Graffiti besprüht. Der Lokführer meldete am Morgen die Sachbeschädigung - auf einer Länge von 42 Metern wurde der Zug in allen Farben besprüht sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Gesamtfläche des Graffito beläuft sich auf etwa 63 Quadratmeter. Die genaue Schadenshöhe und der tatsächliche Tatzeitpunkt sind noch unbekannt. Die Bundespolizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg