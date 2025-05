Stand: 04.05.2025 08:40 Uhr Neubrandenburger Handballer verpassen Heimsieg gegen Schwerin

Der SV Fortuna 50 Neubrandenburg musste sich in einem Landesderby der Handball-Regionalliga der Männer mit einem 33:33 (18:14)-Unentschieden gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin begnügen. Vor rund 250 Zuschauern in der Neubrandenburger Webasto-Arena führten die Gastgeber zwischenzeitlich schon mit sechs Toren, konnten den Vorsprung aber nicht bis zum Abpfiff verteidigen. Die Schweriner drehten die Partie in der Schlussphase und gingen nach 55 Minuten mit 31:29 in Führung. Bester Neubrandenburger Werfer war Maksymilian Chlabicz mit acht Toren. Für Schwerin traf Malte Runge zehn Mal. Am letzten Spieltag der Saison muss Neubrandenburg am 10. Mai beim MTV 1860 Atlandsberg antreten und braucht einen Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.05.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Mecklenburgische Seenplatte