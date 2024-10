Stand: 22.10.2024 15:39 Uhr Zu Unrecht verdächtigt: Polizei klärt Fall bei Hagenow auf

Die Polizei hat einen Verdachtsfall bei Picher in der Nähe von Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgeklärt. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, waren bei ihnen mehrere Hinweise zu einem Transporterfahrer eingegangen. Dieser soll sich verdächtig verhalten haben - Anwohner hatten befürchtet, dass der Mann ihre Grundstücke ausspäht oder ihre Hunde davon weglocken wollte. Am Montag überprüften die Beamten den Mann und stellten fest, dass er ein reisender Schausteller ist, der Werbung für sich machen wollte. Gleichwohl hatte sich in sozialen Medien schon ein Beitrag verbreitet, in dem vor dem Mann und seinem Fahrzeug gewarnt wurde. Es sei auch behauptet worden, dass zuletzt mehrere Hunde verschwunden oder verletzt worden seien. Der Polizei seien solche Fälle aber nicht bekannt. Aus diesem Anlass bittet die Polizei darum, Verdachtsfälle zu melden und keine Gerüchte zu verbreiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 22.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim