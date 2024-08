Stand: 04.08.2024 12:23 Uhr Zoo Schwerin: Tigerweibchen "Angara" gestorben

Nach der Nachricht über den Löwen-Nachwuchs im Schweriner Zoo nun eine traurige Mitteilung: Tigerweibchen Angara sei an den Folgen eines Krampfanfalls gestorben sagte eine Zoosprecherin. Besucher hatten am Sonnabend beobachtet, dass das Weibchen in den Teich der Tigeranlage gefallen war und Mitarbeiter alarmiert. Die Tierpfleger und der Zoo-Tierarzt konnten Angara nur noch tot vom Grund des Teiches bergen. Die genaue Todesursache soll im Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin untersucht werden. Geklärt werden soll, ob das fünfzehn Jahre alte Tigerweibchen unter neurologischen Auffälligkeiten litt. Der Zoo bittet Gäste, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Im Zoo Schwerin lebt außerdem Tigerkater "Murray".

