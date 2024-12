Stand: 17.12.2024 17:34 Uhr Zonenübergreifendes Parken in Schwerin bis Ende 2025 verlängert

Schwerinerinnen und Schweriner mit einem Anwohnerparkausweis dürfen noch ein Jahr länger als geplant in allen Anwohnerparkzonen in der Innenstadt parken. Die Stadt hat die im April eingeführte Ausnahmeregelung bis Ende 2025 verlängert. Als Grund wird angegeben, dass in der Innenstadt im kommenden Jahr weiter viel gebaut werden soll. Zum Jahresbeginn steigen außerdem die Gebühren für das Bewohnerparken von 60 auf 120 Euro jährlich. Auch das Besucherparken in Bewohnerparkzonen wurde neu geregelt. Im BürgerBüro des Stadthauses sind künftig Blanko-Besuchertagesausweise für 10 Euro erhältlich. Dort soll dann Datum und Kennzeichen selbstständig eingetragen und der Ausweis gut sichtbar im Fahrzeug platziert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin