Stand: 02.01.2025 15:58 Uhr Zigarettenautomaten in Grebbin gesprengt - 5.000 Euro Schaden

In Grebbin bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte am Donnerstagmorgen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Anwohner hatten gegen 3.20 Uhr einen lauten Knall gehört, drei Personen vom Tatort wegrennen sehen und die Polizei informiert. Der Automat wurde stark beschädigt - allerdings seien die Täter weder an Geldkassette noch an Zigaretten gelangt. Laut Polizei entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Es werden nun weitere Zeugen gesucht: Die mutmaßlichen Täter seien etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet gewesen. Sie hätten außerdem einen Beutel in der Hand gehabt. Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der Telefonnummer (03871) 60 00 oder die Onlinewache Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

