Stand: 13.12.2024 07:29 Uhr Zarrentin am Schaalsee bessert beim Haushalt nach

Die Stadtvertreter in Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben am Donnerstagabend einen Nachtrag im aktuellen Haushalt beschlossen. Die Stadt benötigt mehr Geld für ihre Ausgaben. Dafür werden unter anderem Kassenkredite genutzt. Der Kreditrahmen steigt demnach von bisher 1,5 Millionen Euro auf jetzt 2,5 Millionen Euro. Der Grund dafür ist laut Stadt unter anderem, dass Fördermittel des Landes bisher nicht überwiesen, Grundstücke nicht verkauft und weniger Steuern eingenommen wurden als erwartet. Mit größeren Zahlungseingängen rechnet die Stadt allerdings im Frühjahr des kommenden Jahres.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim