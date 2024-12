Stand: 11.12.2024 13:45 Uhr ZDF-Traumschiff für einen Tag in Wismar

In Wismar hat das Kreuzfahrtschiff MS Amadea festgemacht. Am Morgen ist es aus dem polnischen Danzig ankommen und gegen 22 Uhr soll es nach Kiel weiterfahren. Die MS Amadea ist das aktuelle ZDF-Traumschiff. Der fast 200 Meter lange Kreuzliner legt häufiger in der Hansestadt an. Zuletzt war das Schiff im Juli in Wismar, sowie auch schon mehrfach in den Jahren zuvor. Auf dem im Jahr 1991 gebauten Kreuzliner haben etwa 600 Passagiere Platz. Das Traumschiff wird auch kurz vor Weihnachten noch einmal am Wismar Kreuzfahrtanleger festmachen. Der dann insgesamt zehnte Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes im Jahr 2024 wird auch der Wismarer Saison-Abschluss sein.

Weitere Informationen Nach Millionen-Investitionen: Was hat Wismar vom Kreuzfahrttourismus? Der Kreuzfahrtanleger hat etwa acht Millionen Euro gekostet. Stadt und Land erhoffen sich viel von dieser Investition. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg