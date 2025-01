Stand: 30.01.2025 15:44 Uhr Wittenburg beteiligt sich an Genossenschaft für Nahwärmenetz

Die Stadt Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat beschlossen, sich an der BürgerEnergieKörchow eG zu beteiligen. Vor etwa einem Jahr hat sich die Genossenschaft gegründet. Mit dem Ziel, die bislang nicht genutzte Abwärme von zwei Biogasanlagen im Dorfzentrum von Körchow für die Versorgung der Bewohner zu nutzen. Körchow ist ein Ortsteil von Wittenburg. Mittlerweile habe die Genossenschaft sechzig Mitglieder, heißt es von einem der Initiatoren Sven Muschick. Und jetzt haben auch die Stadtvertreter in Wittenburg beschlossen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Vorerst mit einem Anteil für 250 Euro. Damit können städtische Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen werden, so Bürgermeister Christian Greger (CDU). Zum Beispiel das geplante neue Feuerwehrgerätehaus und ein Mehrfamilienhaus, das der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft gehört. Die Kosten für das gesamte Projekt werden auf knapp zwei Millionen Euro geschätzt. So viel koste es, das Netz und die entsprechenden Hausanschlüsse auszubauen.

