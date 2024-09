Stand: 14.09.2024 09:13 Uhr Wittenburg: Auffahrunfall durch Fehler der Autoelektronik

Auf der A24 hat es am Freitagabend einen Auffahrunfall mit drei verletzten Personen gegeben. Laut Polizei hatte Höhe Wittenburg ein Auto einen technischen Defekt. Der Notfallassistent löste aus und das Auto machte eine Vollbremsung. Ein dahinter fahrendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit voller Geschwindigkeit auf das vorausfahrende Auto auf. Der 27-jährige Fahrer und die zwei Insassen des zweiten Fahrzeugs kamen mit Verletzungen nach Hagenow in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Die A24 war in Richtung Berlin für eine halbe Stunde voll gesperrt.

