Wismarer Ostsee-Schule gehört zu 15 besten Schulen Deutschlands

In Berlin ist am Mittwochvormittag der Deutsche Schulpreis verliehen worden: Die Wismarer Ostsee-Schule hat dort einen Anerkennungspreis in Höhe von 5.000 Euro erhalten. Sie gehört zu den 15 besten Schulen Deutschlands. Die Ostsee-Schule war mit einer Delegation zusammen mit Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) nach Berlin gereist. Wichtige Bewertungskriterien waren unter anderem die Qualität des Unterrichts und das Schulklima. Die Jury hatte mit Eltern, Schülern, Lehrern und Schulpartner gesprochen - und war unter anderem von dem projektbasierten Lern-Konzept beeindruckt. Die Ostsee-Schule im Wismarer Stadtteil Wendorf ist ein typischer DDR-Schul-Plattenbau, der zuletzt im Jahr 2000 saniert wurde. Etwa 30 Prozent der 430 Schüler haben einen Migrationhintergrund. Den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis hat die Siebengebirgsschule im nordrhein-westfälischen Bonn gewonnen. Der Deutsche Schulpreis wird von der Robert Bosch- und der Heidehof Stiftung vergeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg