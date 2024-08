Stand: 07.08.2024 13:47 Uhr Wismarbucht: BUND fordert Naturschutzgebiet für Robben

Bis zu 100 Kegel-Robben rasten zeitweise auf der Sandbank Lieps in der Wismarbucht. Um die Tiere besser zu schützen, fordert der BUND jetzt die Einrichtung eines Naturschutzgebiets in diesem Bereich. Der Grund: Die Tiere würden immer wieder gestört, weil Schaulustige zu dicht mit Booten an die Sandbank heranfahren, so eine Sprecherin des BUND. Wenn die Sandbank Lieps unter Naturschutz stehen würde, dann könnten alle Personen, die zu dicht an die Sandbank heranfahren oder aussteigen, mit einem Bußgeld belegt werden. Unkritisch sieht der BUND die Ausflugsfahrten des Schiffs "Seebär", weil es einen großen Abstand einhält.

