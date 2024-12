Stand: 04.12.2024 07:24 Uhr Wismar: Verkäuferin mit Faustschlägen und Tritten angegriffen

In einem Supermarkt in Wismar ist am Dienstag eine Verkäuferin von einem mutmaßlichen Dieb angegriffen und verletzt worden. Die 54-Jährige hatte den Dieb laut Polizei auf frischer Tat ertappt. Als sie ihn ansprach, soll er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie getreten haben, während sie bereits am Boden lag. Ein 32-jähriger Kunde des Supermarktes eilte der Frau zur Hilfe. Er wurde von dem mutmaßlichen Dieb mit einer Flasche am Hinterkopf geschlagen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, konnte aber wenig später am Bahnhof festgenommen werden. Der 20-Jährige ist polizeilich mehrfach bekannt und hatte bereits ein Hausverbot in dem Supermarkt am Wismarer Kagenmarkt. Nun wird gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen räuberischen Diebstahls.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg