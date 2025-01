Stand: 16.01.2025 17:02 Uhr Wismar: Traditionssegler "Atalanta" erhält Landesförderung

Der Traditionssegler "Atalanta" in Wismar bekommt finanzielle Unterstützung: Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Donnerstag einen Förderbescheid über knapp 243.000 Euro an den Förderverein des historischen Lotsenschoners überreicht. Das Geld stammt aus dem Bürgerfonds und fließt in die dringend notwendige Sanierung des 1901 gebauten Schiffs. Insgesamt kostet die Sanierung rund 486.000 Euro.

Fahrten für Kinder und Jugendliche

Durch die Sanierung soll die "Atalanta" seetüchtig bleiben. Das Schiff wird aktuell für gemeinnützigen Kinder- und Jugendfahrten genutzt. Laut Drese ist der Förderverein "ein Glücksfall" für Wismar. "So sorgt er etwa dafür, dass auch Kinder aus einkommensschwachen Familien an Bord gehen und an den erlebnispädagogischen Reisen teilnehmen können", so die Ministerin bei ihrem Besuch.

