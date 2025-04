Stand: 22.04.2025 15:34 Uhr Wismar: Todesursache zweier 22-Jähriger weiter unklar

Am 13. April sind in Wismar zwei junge Menschen tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist weiterhin nicht geklärt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Dienstagvormittag mit. Die Ermittler vermuten bei den beiden 22-Jährigen Drogenmissbrauch als Todesursache. Dieser Verdacht konnte bisher nicht erhärtet werden. Nach der Obduktion der Frau und des Mannes folgen nun weitere Untersuchungen. Diese werden laut Staatsanwaltschaft noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es werde aber nicht gegen Dritte ermittelt. Eine Fremdeinwirkung habe es nicht gegeben.

