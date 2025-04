Stand: 24.04.2025 13:33 Uhr Schwerin: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Am frühen Donnerstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin gebrannt. Zeugen hatten den Rettungskräften gemeldet, dass es im Stadtteil Lankow starke Rauchentwicklung gibt. Daraufhin haben die Einsatzkräfte vor Ort den Brand im Keller des Mehrfamilienhauses entdeckt und das Feuer gelöscht. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Die Polizei bittet die Zeugen sich mit Hinweisen zu melden.

