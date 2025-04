Stand: 14.04.2025 14:59 Uhr Zwei Tote in Wismar gefunden: Staatsanwaltschaft ermittelt

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind am Wochenende zwei Tote gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt. Die beiden 22-Jährigen, eine Frau und ein Mann, waren am Sonntagnachmittag von Bekannten in einer Wohnung gefunden worden, so die Staatsanwaltschaft. Die Todesursache ist noch unklar. Ein Todesermittlungsverfahren soll nun klären, woran die beiden gestorben sind. Im Rahmen des Verfahrens sollen die Verstorbenen obduziert werden. Untersucht werden soll dabei auch, ob Drogen die Todesursache gewesen sein könnten, hieß es von der Staatsanwaltschaft weiter.

