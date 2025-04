Stand: 24.04.2025 15:30 Uhr Brüel: Minderjärhiger Asylbewerber mit Messer schwer verletzt

In einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylbewerber in Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochabend ein 17-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 15-jähriger Mitbewohner. Laut Polizei hatte es einen Streit zwischen den Jugendlichen gegeben. Das 17-jährige Opfer wurde durch Stichwunden am Unterkörper schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Der mutmaßliche Angreifer sei durch die Polizei festgestellt und anschließend in eine andere Unterkunft gebracht worden. Das Motiv des mutmaßlichen Täters sei derzeit noch unklar. Das Opfer wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht.

