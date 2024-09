Stand: 01.09.2024 08:42 Uhr Wismar: Serie von Brandstiftungen in Schrebergärten vermutet

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es in der Nacht zu Sonntag und am frühen Morgen gleich drei Mal in Kleingärten gebrannt. Kurz nach 22 Uhr wurde bei der Berufsfeuerwehr Wismar eine brennende Gartenlaube im Stadtteil Wendorf in der Lübschen Straße gemeldet.

Etwa eine Stunde später kam der nächste Notruf. Dieses Mal brannte eine Gartenlaube in einem Kleingarten in der Zierower Landstraße. Am Sonntagmorgen gab es dann laut Feuerwehr einen dritten Brand. Dieses Mal brannte eine Gartenlaube in der Poeler Straße. Alle drei Gartenhäuser brannten nach Angaben der Leitstelle komplett ab. Die Berufsfeuerwehr in Wismar konnte bei ihren Einsätzen nur das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargärten verhindern. Die Polizei vermutet Brandstiftung und bittet um Hinweise.

