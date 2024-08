Stand: 16.08.2024 09:36 Uhr Wismar: Reizhusten bei Fastfood-Restaurant-Besuchern

In einem Fastfood-Restaurant in Wismar haben Donnerstag Abend acht Personen über Reizhusten geklagt. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Betroffenen wurden vor Ort ärztlich begutachtet, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Die Feuerwehrleute konnten kein Gasleck oder Ähnliches feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen, sagte ein Sprecher. Bis auf Weiteres ist das Restaurant in der Lübschen Straße geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.08.2024 | 09:30 Uhr