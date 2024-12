Stand: 16.12.2024 11:12 Uhr Wismar: Multimediahaus für Umweltbildung entsteht

Der Ökologische Schulort Wismar bekommt eine Erweiterung. In ein Multimediahaus werden etwa 900.000 Euro investiert. 400.000 Euro bringt die AWO Wismar auf. 500.000 Euro kommen vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Das Multimediahaus soll künftig unter anderem als Natur- und Bildungshaus für Kindergruppen und für Weiterbildungen genutzt werden. Das eingeschossige Gebäude soll im August 2025 fertig sein. Zwischenzeitlich waren die Baukosten auf 1,4 Millionen Euro gestiegen. Deswegen musste das Bauvorhaben verkleinert werden.

Modernes Gebäude für die Umweltbildung

Der Ökologische Schulort Wismar ist ein Gelände der AWO am Wismarer Mühlenteich. Ähnlich wie in einem Schulgarten findet dort Umweltbildung statt. Verwaltet und betreut wird der Schulort von Menschen die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Neben der Nutzung für die Umweltbildung soll außerdem ein kleiner Hofladen mit Produkten, die im Ökologischen Schulort angebaut werden, entstehen. Die Automaten, in denen die Produkte aufbewahrt werden, sollen rund um die Uhr zugänglich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 15.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg