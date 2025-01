Stand: 14.01.2025 16:35 Uhr Wismar: Mehrere Glätteunfälle am Morgen

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es am Morgen mehrere Glätteunfälle gegeben. In der Zeit zwischen 7.00 und 8.30 Uhr wurden laut Polizei mindestens sechs Unfälle gemeldet. Dabei seien überwiegend Sachschäden an den Fahrzeugen entstanden. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer verlor beispielsweise die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Breiten Straße gegen ein geparktes Auto. Darüber hinaus wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Sie stürzte aufgrund der glatten Fahrbahn in der Claus-Jesup-Straße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg