Wismar: Fördergeldbescheid für Gebäude am Stadion ist da

Die Sanierung zweier Gebäude am Wismarer Kurt-Bürger-Stadion ist schon länger geplant. Ein weiteres Gebäude mit Umkleiden und Sanitärbereich sollte eigentlich schon in diesem Jahr neu neben dem Stadion entstehen. Jetzt steht aber erst die finanzielle Förderung fest. Etwa 3,3 Millionen Euro kommen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Die Stadt selbst investiert etwa 4 Millionen Euro.

Stadion in den 50er Jahren gebaut

Damit sollen zwei Funktionsgebäude barrierefrei und nach aktuellen energetischen Standards saniert werden. Dabei handelt es sich um den aktuellen Sozialtrakt und das ehemalige Kassenhäuschen. Das zusätzliche neue Gebäude soll zwischen Stadion und dem Kunstrasenplatz entstehen.

