Stand: 02.12.2024 07:11 Uhr Wismar: Ersatzneubau für marode Kita in Wendorf geplant

Im Wismarer Stadtteil Wendorf soll eine neue Kindertagesstätte entstehen. Etwa sieben Millionen Euro soll der Bau kosten, die Stadt Wismar beantragt dafür eine Förderung in Höhe von vier Millionen Euro bei der Europäischen Union. Es ist ein Ersatzbau für die marode Kita Seebad Wendorf. Die wurde in den 1960er-Jahren gebaut und kann aufgrund von Schadstoffbelastung mittlerweile nur noch in Teilen genutzt werden. Laut Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) besteht die Hoffnung auf einen Baustart bereits im kommenden Jahr, spätestens aber im Jahr 2026. Im Neubau können nach Fertigstellung etwa 100 Kinder betreut werden.

