Wismar: Autofahrer unter Drogeneinfluss von der Polizei angehalten

Stand: 06.08.2024 17:06 Uhr

In Wismar fiel am Montag ein 42-jähriger Mann auf, weil er mit seinem Auto zu schnell unterwegs war. Er fuhr mit 42 km/h in einer 30er-Zone. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann möglicherweise Drogen genommen hatte. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und sicherte den Autoschlüssel. Der Fahrer habe keine Fahrerlaubnis mehr. Während der Kontrolle leistete er Widerstand und verletzte einen 24-jährigen Polizeibeamten. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

