Stand: 29.08.2024 06:15 Uhr Wismar: 50.000 Euro Schaden durch zwei Brände

Am frühen Donnerstagmorgen brannte in der Wismarer Dankwartstraße ein Sperrmüllhaufen vollständig nieder, wobei das Feuer auf die Fassade eines Wohnhauses übergriff. Sechs Bewohner wurden in Sicherheit gebracht - ein Nachbar verletzte sich leicht beim Versuch zu helfen. Fast zeitgleich standen in der Dr.-Leber-Straße drei Papiercontainer in Flammen. Diese wurden aber rechtzeitig gelöscht, bevor weitere Schäden im Umfeld entstehen konnten. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und prüft einen Zusammenhang zwischen den Bränden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

