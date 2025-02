Stand: 01.02.2025 06:26 Uhr Wismar: 3,6 Millionen Euro für zwei Sporthallen

Die Stadt Wismar hat 3,6 Millionen Euro aus dem Schulbauprogamm des Landes bekommen. Damit soll der dritte Bauabschnitt der Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle mitfinanziert werden. 1,4 Millionen Euro allein sind das für die Halle, die nach ihrer geplanten Fertigstellung in diesem Jahr "Stadthalle" heißen soll. Weitere 2,2 Millionen Euro fließen in den Neubau der Sporthalle am Friedenshof 1. Nachdem die vorherige Baufirma in die Insolvenz gegangen war laufen die Bauarbeiten wieder. Der insgesamt 11,5 Millionen Euro teure Ersatzneubau für eine abgerissene Sporthalle wird wahrscheinlich erst im kommenden Jahr fertig.

Weitere Informationen Wismar: Sicherungsarbeiten auf Sporthallen-Baustelle Im Juli hat die Insolvenz einer Baufirma zum Baustopp geführt. Die Halle wird teuer und später fertig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.02.2025 | 07:40 Uhr

