Stand: 29.10.2024 12:57 Uhr Wismar: Sicherungsarbeiten auf Sporthallen-Baustelle

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) gehen die Bauarbeiten für die neue Sporthalle im Stadtteil Friedenshof weiter. Die mussten im Juli unterbrochen werden, weil die Baufirma Insolvenz angemeldet hatte. Seit dieser Woche sichern Arbeiter die Baustelle und bereiten künftige Arbeiten vor. So werden jetzt Schalungselemente mit Beton gefüllt. Welche Baufirmen Ende November weiterbauen werden, wird gerade von der Stadtverwaltung geprüft. Insgesamt waren 11,5 Millionen Euro für die neue Sporthalle am Standort der alten Halle der Bertolt-Brecht-Schule vorgesehen. Durch die Verzögerung wird der Bau wahrscheinlich teuer. Nach Angaben von Wismars Bürgermeister Beyer wird die Halle auch nicht wie ursprünglich geplant im kommenden Frühjahr fertig. Unter anderem weil das Hallendach nicht bis zum Winter geschlossen werden kann.

Weitere Informationen Nach Insolvenz: Wismar sucht neue Baufirma für Sporthalle

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 28.10.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg