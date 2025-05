Stand: 05.05.2025 14:13 Uhr Crivitz: Mann beschädigt Tür mit Axt und bespuckt Polizisten

In Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat ein 28-jähriger Mann am Samstagabend mit einer Axt eine Wohnungstür beschädigt. Anwohner riefen deshalb gegen 22:20 Uhr die Polizei. Die Beamten fanden die Axt am Tatort und trafen den Mann in der Nähe. Er war offenbar betrunken und sehr aggressiv. Weil er sich nicht beruhigte und den Platzverweis ignorierte, legten ihm die Polizisten Handschellen an und brachten ihn in Gewahrsam nach Schwerin. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten, bedrohte sie und spuckte einem Beamten Wasser ins Gesicht. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden an der Tür liegt bei rund 150 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim