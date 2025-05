Stand: 05.05.2025 06:30 Uhr Vorfahrt missachtet: Auto stößt in Schwerin mit Straßenbahn zusammen

Am Sonntagnachmittag ist in Schwerin ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Laut Polizei hat die Fahrerin eines Pkw auf Höhe Fauler See die Vorfahrt für die Straßenbahn missachtet. Die Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, rammte das Auto und schob es beiseite. Die Feuerwehr musste das Auto aus dem Gleisbett ziehen und abschleppen. Die 63-jährige Autofahrerin und der Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war nach Polizeiangaben nach eineinhalb Stunden wieder frei. Es ist bereits der zweite Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Schwerin innerhalb einer Woche. Am vergangenen Mittwoch hatte eine Autofahrerin offenbar die Vorfahrt der Straßenbahn in der Friedensstraße missachtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin