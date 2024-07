Stand: 04.07.2024 16:31 Uhr Wismar: Jugendliche in Tierpark eingebrochen

Nach einem Einbruch in den Wismarer Tierpark hat die Polizei die mutmaßlichen Täterinnen gestellt. Die Beamten wurde Mittwoch gegen Mitternacht über den Einbruch informiert. Die Verdächtigen sollen zwei Automaten beschädigt und geleert haben. In der Nähe des Tierparks traf die Polizei drei Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren an. Die Jugendlichen sollen Gegenstände dabei gehabt haben, die darauf hinweisen könnten, dass sie für den Einbruch verantwortlich sind. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.

