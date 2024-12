Stand: 02.12.2024 07:15 Uhr Winterdienste in Westmecklenburg sind vorbereitet

Mehrere Hundert Tonnen Streusalz und Streukies sind in Westmecklenburg bereits eingelagert. 36 Mitarbeiter sorgen in Schwerin mit dreizehn Fahrzeugen für freie Straßen. In Ludwigslust-Parchim sind es doppelt so viele Fahrzeuge. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat elf Räummaschinen für die Kreisstraßen. Die Gemeinden sind für ihre Straßen und Wege selber verantwortlich. Während der Winterzeit wird in den Straßenmeistereien in Schichten gearbeitet. Teilweise gibt es auch Rufbereitschaften. Die Städte und Gemeinden räumen zuerst die wichtigsten Verkehrsachsen, danach die Nebenstraßen. Je nach Kapazität können außerhalb von Ortschaften auch Radwege vom Schnee befreit werden. In den Ortschaften sind Grundstücksbesitzer für das Räumen der Fußwege selbst verantwortlich. Das ist in den Kommunen jeweils über eine Satzung geregelt.

