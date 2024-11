Stand: 19.11.2024 13:36 Uhr Widerstand gegen neue Bewohnerparkzonen in Schwerin

Die Schweriner Stadtverwaltung plant die Ausweitung von Bewohnerparkzonen. In den Stadtteilen Weststadt, Lewenberg und Werdervorstadt sollen in Zukunft Bewohnerparkausweise auf mehr öffentlichen Parkplätzen benötigt werden. Dagegen gibt es Widerstand von Anwohnern und Ortsbeiräten. Der Ortsbeirat der Weststadt zum Beispiel lehnte das Vorhaben auf seiner letzten Sitzung ab. Als Grund wird die Angst vor Verdrängungseffekten genannt, wenn einige Teile eines Viertels kostenpflichtige Bewohnerparkzone sind und andere nicht. Außerdem würden die Gebühren für den Bewohnerparkausweis einkommenssschwache Haushalte vor Herausforderungen stellen, da die Gebühren im kommenden Jahr steigen. Über die Ausweitung der Parkzonen muss am Ende die Stadtvertretung entscheiden.

