Westmecklenburg wirbt um Rückkehrer mit Jobs und Perspektiven

In Schwerin findet heute der Rückkehrertag von 13 bis 17 Uhr statt. Er wendet sich an Menschen, die über die Feiertage in Westmecklenburg sind und zum Beispiel für Ausbildung oder Studium das Bundesland gewechselt haben.

20 Unternehmen aus verschiedensten Branchen werben im Schweriner Demmlersaal des Rathauses um die Fachkräfte.

Diese Firmen stellen sich in Schwerin vor

Zu den diesjährigen Ausstellern gehören Firmen wie Ypsomed Produktion GmbH und TecMed Deutschland GmbH aus der Medizintechnik, die HygCen Germany GmbH, die Ingenieurunternehmen Ferchau GmbH und die Airsense Analytics GmbH, die HNP Mikrosysteme GmbH, die United Caps Schwerin GmbH, die Nestlé Deutschland AG, die Lidl Vertriebs-GmbH, die Kubus Kommunalberatung und Service GmbH, die Mubea Aviation GmbH, die DVZ Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH, die Bertelsmann Global Business Services Schwerin GmbH, die HTG Projektmanagement GmbH, die Stadtwerke Schwerin, die Schweriner Stadtverwaltung, das Zentrale Gebäudemanagement, die Agentur für Arbeit Schwerin, die Nachfolgezentrale MV sowie die Agentur mv4you. Neben potenziellen Arbeitgebern ist auch das Welcome Center vor Ort - dieses informiert über Kitaplätze und Schulangebote.

Jobportal in Nordwestmecklenburg

Passend dazu wirbt auch Nordwestmecklenburg um Heimkehrer. Wer zum neuen Jahr eine neuen Job im Nordwestkreis sucht, für den könnte das neue Online-Jobportal "ichwillindieheimat.de" interessant sein. Laut Landkreis werden dort aktuell etwa 200 offene Stellen angeboten. Bei Bedarf würde es außerdem eine persönliche Betreuung geben.

