Stand: 09.01.2025 16:31 Uhr Westmecklenburg: Ehrenamtliche mit Bundesverdienstorden ausgezeichnet

Drei Ehrenamtliche aus Westmecklenburg haben einen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Unter anderem erhielt Heiko Lietz das Verdienstkreuz am Bande. Er hat sich mehr als 50 Jahre lang für Menschenrechte eingesetzt. Der heute 80-Jährige organisierte bereits als junger Pfarrer in der DDR Friedenswanderungen. Und er ist immer noch aktiv - heute als Aktivist gegen Armut und Ausgrenzung im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch.

Für ihr Engagement im DRK Kreisverband Schwerin wurde die Leiterin der Hunderettungsstaffel, Stefanie Marten, ausgezeichnet. Mit jährlich mehr als 400- Einsatz- und Dienststunden ist sie eines der aktivsten Mitglieder im Kreisverband. Die Verdienstmedaille erhielt Petra Mannfeld. Sie engagierte sich in der Gemeindevertretung in Ziegendorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim und hat unter anderem bei der Renovierung eines alten Pfarrhauses geholfen. Diese Auszeichnung würdigt Verdienste für das Gemeinwohl in Deutschland, die oft im Ehrenamt geleistet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin