Weiterhin Verzögerungen bei der Briefzustellung in Wismar

Weiterhin werden in Wismar und in Teilen von Nordwestmecklenburg Briefe verspätet zugestellt. Teilweise kommen sie mit bis zu zwei Wochen Verspätung an. Eigentlich sollte das Problem vor Weihnachten behoben werden. Zur Unterstützung wurden deshalb Zusteller aus Schleswig-Holstein geholt. Es gebe aber weiter einen hohen Krankenstand und eine unerwartet hohe Menge an Werbebriefen, sagte ein Sprecher der Deutschen Post dem NDR. Er hoffe, dass die Verspätungen innerhalb der nächsten Woche aufgeholt werden können.

Prognosen übertroffen, nicht genug Personal

Die Briefzustellung für die Region wird aus Lübeck in Schleswig-Holstein abgewickelt. Die Deutsche Post prognostiziert vorher, wie viele Mitarbeiter für das Briefaufkommen benötigt werden. Mit der hohen Menge an Werbebriefen habe man laut des Sprechers nicht gerechnet.

