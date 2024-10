Stand: 08.10.2024 07:40 Uhr Welterbe Schwerin- Ausbau der touristischen Infrastruktur geplant

Schwerin ist Welterbe - Laut Verwaltung ist nun einiges zu tun. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Fraktion "Die Linke" hervor: Ein Welterbezentrum soll am Schlachtermarkt entstehen, ein Architekturwettbewerb für das Gebäude wird vorbereitet. Außerdem sollen mehr Hotels gebaut werden, einige sind schon in Planung. Wie viel mehr Betten Schwerin genau braucht, sei aber noch nicht klar. Außerdem sollen mehr öffentliche Toiletten gebaut werden. Dafür fehlt Schwerin aber das Geld, die Stadt sucht nach einer Finanzierungsmöglichkeit. Stadt und Land planen zudem ein Strategiegespräch über Schwerins Pläne als Welterbe. Die anderen Fraktionen in der Stadtvertretung wollen nun, dass der Oberbürgermeister ihnen regelmäßig über die Planungen zum Umgang mit dem Welterbe und die Folgen für die Stadt berichtet.

