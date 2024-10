Stand: 30.10.2024 17:37 Uhr Warin: Ein Jahr nach Brand der Feuerwehrtechnischen Zentrale

Ein knappes Jahr nach dem Brand in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Warin hat der Landkreis Nordwestmecklenburg eine Bilanz gezogen. Mittlerweile sind zwei Ersatzfahrzeuge angeschafft worden, drei weitere sollen folgen. Die Anschaffung der Spezialfahrzeuge habe nicht so lange gedauert wie befürchtet, so Landrat Tino Schomann (CDU). Die Lieferzeiten betragen üblicherweise zwei Jahre und länger. 15 Fahrzeuge und drei Anhänger waren verbrannt. Sie waren für den Katastrophenschutz und die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises im Einsatz. Jetzt stehen zwei neue Allrad-Führungsfahrzeuge in Warin, ausgestattet mit Funk- und Computertechnik. Drei weitere Wagen sollen im Dezember sowie im 1. Halbjahr 2025 kommen. Weil die modernen Fahrzeuge umfangreicher ausgestattet sind als die alten, konnten weniger bestellt werden. Eine neue Wagenhalle für knapp eine Million Euro soll nächstes Jahr entstehen. Das Feuer war am 1. November 2023 gelegt worden, so die Ermittlungen. Einen Verdächtigen gibt es allerdings nicht.

