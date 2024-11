Stand: 15.11.2024 07:45 Uhr Vorlesetag in Westmecklenburg: Literatur für alle Altersgruppen

Heute findet der 21. bundesweite Vorlesetag statt, der auch in Westmecklenburg mit verschiedenen Veranstaltungen begangen wird. Der Vorlesetag soll die Bedeutung des Vorlesens hervorheben, insbesondere für die Bildung und Entwicklung von Kindern. In Schwerin startet der Verein MENTOR den Tag mit einer Lesung in Straßenbahnen, bei der Schüler des Campus am Turm vorlesen. In der Stadtteilbibliothek Neu Zippendorf gibt der Sprachkünstler Rainer Rudloff Lesungen für Kinder. In der Hauptbibliothek Schwerin stellt die Autorin Julia Ginsbach ihre Geschichte „Tafiti“ vor, die für Kinder der 2. und 3. Klassen geeignet ist. In Wismar ist ab 14:00 Uhr ein Weihnachtsdrache im Hugendubel unterwegs und verteilt Geschenke an Kinder. Am Abend findet im Co-Working Space Tisch in Schwerin ein literarisches Kneipenquiz statt, während in der Hauptbibliothek der Schauspieler Benjamin Kernen Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ in einer Theateraufführung präsentiert.

